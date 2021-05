Kylian Mbappé, Donald Trump et autres indiscrétions : la vidéo d'Emmanuel Macron avec McFly et Carlito est en ligne

Il l’avait promis, il l’a fait. Le président français apparaît dans un "concours d’anecdotes" publié ce dimanche 23 mai sur la chaîne youtube des vidéastes McFly et Carlito. Emmanuel Macron avait lancé un défi à ces stars des réseaux sociaux en février 2021 . Il s’engageait à partager une vidéo avec eux s’ils récoltaient plus de 10 millions de vues sur Youtube grâce à une vidéo de promotion sur les gestes barrière. Le résultat avait donné lieu à une vidéo décalée tournée dans les rues de Paris .

Durant plus d'une demi heure, le chef d'État français se prête au jeu du "concours d'anecdotes", un format récurrent sur la chaîne des deux trublions du net. Comme il l'avait promis, il a invité le duo à l'Élysée pour tourner la vidéo. Taquin et plus souriant que jamais, Emmanuel Macron se prête au jeu de ce jeu où le but est de deviner si les histoires racontées par le camp adversaire sont vraies ou ont été inventées de toute pièce. Transfert de Kyllian MBappé à l'OM, bons vœux de Donald Trump ou encore visite diplomatique en Afrique, le président semble impliqué dans la vidéo autant que le binôme de youtubeurs.

Au final, le challenge se termine sur un match nul et comme le veut la tradition lancée par McFly et Carlito, le perdant doit se soumettre à un gage. Chacun aura de ce fait un petit défi à réaliser. Pour le président de la République française, il faudra poser un petit cadre à l’effigie des deux youtubeurs à l’arrière d’une prise de parole officielle. Pour le binôme, ce sera monter à bord de l’un des avions qui sillonnent le ciel parisien lors des cérémonies du 14 juillet, jour de la fête nationale dans l’Hexagone.

La communication politique s’adresse aux jeunes

Avant d’être un simple jeu entre deux youtubeurs et un élu politique, cette vidéo est une façon pour Emmanuel Macron de communiquer en s’adressant directement à la frange la plus jeune de la population française. Car le défi lancé par l’homme politique était avant tout un moyen de s’offrir une tribune au travers d’un vecteur de communication adulé par les jeunes, en France mais aussi en Belgique, à savoir Youtube et plus précisément la chaîne Youtube de McFly et Carlito, qui cumule pour l’heure pas moins de 6,54 millions d’abonnés et abonnées.

Si le binôme de vidéastes avait évoqué lors de ses précédents vidéos ne pas être "dupe" à la réception du défi lancé par leur président, difficile pour eux de résister car apparaître sur Youtube au côté du chef de l’État français est aussi une garantie pour eux d’une bonne visibilité – cet article en est une preuve – tant dans les suggestions sur la plateforme de vidéo que dans les médias.

Et cette vidéo apparaît comme un premier moyen de renouer avec cette "génération sacrifiée", notamment durant la pandémie de coronavirus. Rien d’innocent, donc, d’autant qu’on sait qu’un scrutin majeur se tiendra en avril 2022, à savoir la présidentielle où Emmanuel Macron jouera en quelque sorte à quitte ou double pour renouveler – ou non – son mandat présidentiel.

L'exercice n'est pas nouveau pour le président même s'il ne s'était jamais illustré directement dans le registre du divertissement. Fin 2020, il avait lancé son compte TikTok, une plateforme massivement utilisée par les nouvelles générations mais il avait aussi accordé une interview à Brut. un média en ligne dont la diffusion se fait essentiellement via les réseaux sociaux.