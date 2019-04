Kurt Cobain est décédé il y a 25 ans: son oeuvre reste "hors du temps"

NIRVANA - Lake of fire (Meat puppets) - Unplugged in new york (1994) - [HQ] - 04/04/2019 Isctiviti al canale per ascoltare tutte le discografie dei migliori artisti. Solo su VIRTUAL JUKEBOX! http://www.youtube.com/c/VirtualJukebox Inoltre puoi trovare anche curiosita', info, testi e merchandise per ogni canzone nelle descrizioni di ogni video. MERCHANDISE Unplugged in New York mp3, cd audio, vinile: https://amzn.to/2Xj2qfY Unplugged in New York dvd: https://amzn.to/2EycpXz T Shirt Nirvana Uomo 1: https://amzn.to/2E1pozm T Shirt Nirvana Uomo 2: https://amzn.to/2DYLYc5 T Shirt Nirvana Donna: https://amzn.to/2BG7cLd Dvd Nirvana Live at the Paramount Theatre: https://amzn.to/2DWzp0S Dvd Nirvana Live at Reading: https://amzn.to/2Nj6Xu9 Dvd Nirvana Live and Loud: https://amzn.to/2GE4MB4 Dvd Nirvana Nevermind: https://amzn.to/2DWderz Cd Nirvana With the Lights Out: https://amzn.to/2GByZ3w Vinile Nirvana Halloween Seattle '91: https://amzn.to/2Nj7Zq1 Vinile Nirvana Live On Kaos-FM Seattle 1987: https://amzn.to/2BMBCvo Vinile Nirvana Nevermind: https://amzn.to/2VimuNX Libro Nirvana Teen Spirits: https://amzn.to/2BJs18W Libro Storia Illustrata dei Nirvana: https://amzn.to/2EmX10d Libro Nirvana Kill your friends: https://amzn.to/2VfME3Q Poster Nirvana 1: https://amzn.to/2VfYsTM Poster Nirvana 2: https://amzn.to/2SlI2XY Foto Incorniciata Nirvana 1: https://amzn.to/2E5qCJZ Foto Incorniciata Nirvana 2: https://amzn.to/2GDBJ0n CURIOSITA’ MTV Unplugged in New York è il primo album "postumo" dei Nirvana, pubblicato il 1º novembre 1994. È stato premiato con il Grammy Award al miglior album di musica alternativa nel 1996. Si tratta della registrazione del concerto acustico tenutosi il 18 novembre 1993 per la celebre serie Unplugged di MTV. I componenti della band sono affiancati da Pat Smear - ex chitarrista dei Germs già aggiuntosi al gruppo in qualità di seconda chitarra a partire dal tour di In Utero- e dalla violoncellista Lori Goldston. Considerato da gran parte della critica e del pubblico una pietra miliare della musica degli anni novanta, grazie soprattutto all'intensa interpretazione di Kurt Cobain, l'Unplugged vede i Nirvana rivisitare in chiave acustica alcuni loro successi, amalgamati con cover di canzoni di vario genere, dall'Indie Pop dei Vaselinesin Jesus Don't Want Me for a Sunbeam al blues di Where Did You Sleep Last Night? (interpretazione del brano tradizionale americano di fine XIX secolo, In the Pines), passando da David Bowie. Kurt Cobain inserisce in scaletta anche tre pezzi dei Meat Puppets, band di cui si è sempre dichiarato appassionato fan, facendosi affiancare nell'esecuzione dagli stessi fratelli Kirkwood, fondatori del gruppo. Nel 2007 esce il DVD del concerto in edizione restaurata e con l'aggiunta di 5 brani eseguiti durante le prove dello show vero e proprio come extra, ovvero: Come As You Are, Polly, Plateau, Pennyroyal Tea e The Man Who Sold the World. TESTO Where do bad folks go when they die? They don't go to heaven where the angels fly They go to the lake of fire and fry Won't see them again 'till the fourth of july I knew a lady who came from duluth She got bit by a dog with a rabid tooth She went to her grave just a little too soon And she flew away howling on the yellow moon Where do bad folks go when they die? They don't go to heaven where the angels fly They go down to the lake of fire and fry Won't see them again 'till the fourth of july Now the people cry and the people moan And they look for a dry place to call their home And try to find some place to rest their bones While the angels and the devils try to make them their own Where do bad folks go when they die? They don't go to heaven where the angels fly They go down to the lake of fire and fry Won't see them again 'till the fourth of july