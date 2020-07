Kim Kardashian évoque la bipolarité de Kanye West : elle demande "compassion et empathie"

L'épouse de Kanye West, Kim Kardashian West, a évoqué mercredi les troubles bipolaires auxquels est sujet son mari, dont les propos et le comportement récents ont inquiété, demandant "compassion et empathie". Candidat déclaré à la Maison Blanche, Kanye West a tenu dimanche des propos décousus et parfois incohérents lors de ce qui était présenté comme sa première réunion de campagne, à Charleston (Caroline du Sud).

Il a ensuite posté lundi une série de messages énigmatiques sur son compte Twitter, laissant entendre que sa femme cherchait à le faire interner en psychiatrie.