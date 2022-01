"KEYS" débarque à la RTBF : l’actu des 15-25 résumée tous les jours dans une conversation gratuite

En ce mois de janvier, la RTBF lance un nouveau projet test pour compléter son offre d’information des jeunes de 15 à 25 ans. Elle collabore pour cela avec Keys, un projet entrepreneurial de quatre jeunes journalistes. Le démarrage de cette phase exploratoire est prévu ce 10 janvier.

Une promesse simple mais audacieuse

"Connaître et comprendre cinq nouvelles de la journée en cinq minutes via Messenger ", c’est le défi que s’est donné l’équipe de Keys. L’expérience est à vivre sur Messenger ou Instagram, au choix. C’est simple, c’est facile, c’est direct. Il suffira de vous abonner à une plage horaire (18 heures, 19 heures ou 20 heures) pour recevoir chaque jour, du lundi au vendredi, un résumé de l’actualité. Au programme : cinq actualités incontournables en Belgique, dans le monde, en sport, en culture et une info positive qui permet de voir les choses autrement.

Issu des articles du site de la RTBF, le contenu est résumé e retravaillé par les quatre journalistes porteuses du projet pour permettre une assimilation simple, rapide et sûre de l’information. Via les messageries des réseaux sociaux, leurs messages écrits, vocaux et leurs photos vous connecteront à ce qui fait l’actu. Les renvois vers les articles permettront un approfondissement des actus mises en avant.