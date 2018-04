Ken Loach "condamne toute forme de négationnisme", il sera bien Docteur Honoris Causa de l'ULB

La déclaration complète de Ken Loach

Dear Sir,

I understand that my position about antisemitism and Holocaust Denial are not well known in Brussels, so I wish to reaffirm in the strongest possible terms that the Holocaust is as real a historical event as the Second World War itself and not to be doubted. I know the history of Holocaust denial and its place in far right politics and to imply that I would have anything in common with such views is contemptible.

The paper that made these false allegations refused to print my full response. As a consequence, the poison was allowed to spread unchallenged. No doubt this was the intention. It was malicious and unprincipled.

To avoid any further ambiguity, I wish to state, once and for all, that I condemn any form of Holocaust Denial or ‘negationisme’ as you say in French. Furthermore, all my life, I have sided with those who are persecuted and marginalized and depicting me as antisemitic simply because I am adding my voice to those who denounce the plight of the Palestinians is grotesque.

I find it shocking and deeply offensive that I am called upon to make this statement. These people have even used my recent statements about demonstrations by MPs and others against Jeremy Corbyn as suspicious although the questions I raised were again misrepresented. My questions were about Labour party discipline and loyalty and the political subtext to the demonstration. I agree with the Jewish Socialist Group whose opposition to antisemitism is absolute and total. They have said : “accusations of antisemitism are being weaponised to attack the Jeremy Corbyn-led Labour party.”

Those who try to smear me in this way know that I have always fought all racism, including antisemitism. I doubt everyone can say the same.

Yours sincerely,

Ken Loach

Sa traduction française :

Cher Monsieur,

Je comprends que mes prises de position sur l'antisémitisme et le déni de l'Holocauste ne sont pas très connues à Bruxelles, je tiens donc à réaffirmer dans les termes les plus forts que l'Holocauste est un événement historique aussi réel que la Seconde Guerre mondiale et ne peut pas être mis en doute. Je connais l'histoire du déni de l'Holocauste et sa place dans les politiques d'extrême droite et imaginer que je pourrais avoir quoi que ce soit en commun avec de telles prises de position est méprisable.

Le journal qui a fait ces fausses allégations a refusé d'imprimer ma réponse complète. En conséquence, le poison a pu à se propager sans être contesté. Nul doute que c'était bien l'intention. C'était malveillant et sans scrupules.

Pour éviter toute ambiguïté, je tiens à déclarer, une fois pour toutes, que je condamne toute forme de déni de l'Holocauste ou "négationnisme" comme vous le dites en français. En outre, toute ma vie, j'ai pris parti pour ceux qui sont persécutés et marginalisés et me dépeindre comme antisémite simplement parce que j'ajoute ma voix à ceux qui dénoncent la détresse des Palestiniens est grotesque.

Je trouve choquant et profondément offensant d’être amené à faire cette déclaration. Ces gens ont même utilisé mes déclarations récentes à propos de manifestations de députés et d'autres contre Jeremy Corbyn comme suspectes, alors que les questions que j'ai soulevées aient encore été dénaturées. Mes questions portaient sur la discipline et la loyauté au parti travailliste et la connotation politique de la manifestation. Je suis d'accord avec le ‘Jewish Socialist Group’ dont l'opposition à l'antisémitisme est absolue et totale. Ils ont dit: "les accusations d'antisémitisme sont transformées en armes pour attaquer le parti travailliste dirigé par Jeremy Corbyn."

Ceux qui tentent de me salir de cette manière savent que j'ai toujours combattu toutes les formes de racisme, y compris l'antisémitisme. Je doute que tout le monde puisse en dire autant.

Cordialement,

Ken Loach