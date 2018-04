Kate, l'épouse du prince William, a accouché de son troisième enfant, un garçon

"Son Altesse Royale la duchesse de Cambridge a été admise au St Mary's hospital de Londres, dans le quartier de Paddington, plus tôt ce matin", avait annoncé le Palais. C'est dans cet établissement que les deux premiers enfants du couple, George, quatre ans, et Charlotte, deux ans, sont nés.

Kate avait été admise lundi matin dans une maternité de Londres. Ce garçon prend la cinquième place dans l'ordre de succession au trône britannique, après son grand-père Charles, le prince de Galles, son père, le prince William, son grand frère prince George et sa grande sœur, princesse Charlotte.

Kate, l'épouse du prince William, a donné naissance ce lundi à un garçon, le troisième enfant du couple, a annoncé le palais de Kensington. "Son Altesse Royale la Duchesse de Cambridge a accouché sans problème d'un garçon à 11h01", a annoncé le Palais de Kensington dans un communiqué, précisant que l'enfant et sa mère vont bien. Le bébé, dont le nom sera annoncé "en temps voulu", pèse 3,8 kg.

Quelques admirateurs inconditionnels de la famille royale - © DANIEL LEAL-OLIVAS - AFP

Le Palais a précisé que le prince William avait accompagné son épouse pour le trajet en voiture. Le St Mary's hospital est situé à moins de deux kilomètres du palais de Kensington, résidence officielle du duc et de la duchesse de Cambridge.

Le bébé royal est le sixième arrière petit-enfant de la reine Elizabeth II, qui a fêté ses 92 ans samedi, et de son mari, le prince Philip, âgé de 96 ans.

Conformément à la tradition, la naissance est annoncée par une proclamation signée des médecins royaux installée sur un chevalet doré placé pour le public dans la cour du palais de Buckingham.

A la Tour de Londres, 62 coups de canon seront tirés (21 pour saluer la naissance, plus 20 étant donné le statut royal de la Tour de Londres, plus 21 parce qu'elle est située dans la quartier de la City). Des coups de canon seront également tirés à Hyde Park ou Green Park, et l'Union Jack, le drapeau britannique, sera hissé sur tous les bâtiments officiels.

Ces derniers temps les spéculations sur le prénom allaient bon train, et les parieurs misaient sur Arthur, Albert, James ou Philip si c'est un garçon. Les Britanniques avaient dû attendre deux jours pour connaître les prénoms de George et Charlotte.