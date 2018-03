Karib Opak, le rappeur bruxellois rend hommage aux victimes du 22 mars

Le clip vidéo a été posté, il y a quelques heures à peine, sur Facebook avec pour commentaire: "il y a deux ans jour pour jour, aux environs de 7h30, explosait une première bombe à l'aéroport de Zaventem. Peu de temps après, on apprenait que le métro bruxellois lui aussi avait été touché. Le temps passe, les plaies se cicatrisent peu à peu mais on n'oublie pas ! On n'oublie pas que des innocents sont morts à cause d'imbéciles sans cœur qui se font retourner le cerveau par des fous au nom d'une idéologie et qui sont aussi parfois le résultat de nos politiques douteuses. On n'oublie pas que ces deux attentats ont laissé des familles meurtries à jamais. On n'oublie pas qu'encore une fois ces événements ont laissé place à des stigmatisations en tous genre.

Cette chanson c'est notre façon à nous de ne pas oublier et surtout de rendre hommage à toutes les victimes d'attentats aux quatre coins du monde et à leurs proches. C'est notre manière à nous de dire que la haine ne pourra jamais l'emporter sur l'amour.

Continuons à vivre mais continuons à vivre ENSEMBLE !!!".

Nous avons pu joindre au téléphone Karib, entre deux heures de cours, car il est enseignant, pour en savoir plus sur son projet "cette chanson je l'ai coécrite avec Emdi Med (que l'on voit au début du clip, ndlr), nous avons voulu nous mettre dans la peau des victimes. Mais nous voulions surtout faire passer le message qu'il ne faut pas stigmatiser et ne pas céder à la haine".

La chanson a été écrite 6 mois après les attentats de Bruxelles, mais Karib et Emdi ont souhaité attendre un peu pour la sortir "le temps de prendre un peu de recul".

Ce morceau est le sixième extrait de l'album ''Aspirations'' de Karib disponible depuis 2017.