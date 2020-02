"Kamp Waes": la série flamande sur les forces spéciales pour stimuler le recrutement de soldats

Plus d'un million et demi de téléspectateurs regardent en moyenne l'émission flamande "Kamp Waes" diffusée chaque dimanche sur la VRT. En manque d'effectifs, la Défense se réjouit du succès du programme sur les forces spéciales qui pourrait susciter des vocations auprès de la population.

Vous imaginez-vous suivre des entraînements au sein des forces spéciales de l'armée belge? C'est le pari de quinze citoyens sélectionnés pour l'émission "Kamp Waes". Actions, émotions, conditions extrêmes, célébrité flamande... tous les éléments sont au rendez-vous pour faire un carton.

Il y a un an, Tom Waes, acteur ultra-connu en Flandre, lançait un appel : "Toute ma vie, j'ai été fasciné par les personnes qui peuvent se donner au maximum sur le plan physique et mental. Cet été, vous pouvez avoir la chance de participer à une expérience unique. L'unité la plus entraînée de l'armée belge, les forces spéciales, dévoile pour la première fois de l'histoire sa formation aux citoyens ordinaires."

Cet appel a bien été entendu puisque plus de 5000 personnes y ont répondu. Au final, seulement 15 candidats sont restés en lice pour pouvoir participer à l'émission. À chaque épisode, des candidats sont éliminés et il n'en restera plus qu'un à la fin.