Justine Katz présentera le nouveau magazine #INVESTIGATION dès la fin mars

La journaliste Justine Katz sera le nouveau visage télé du magazine "#INVESTIGATION". Cette émission arrive fin mars en télé sur La Une, en radio dans les émissions d’info ainsi que sur le site RTBF. be/info et sur les réseaux sociaux.

Bien connue du public pour son expertise dans les enquêtes judiciaires et d’investigation (par exemple le terrorisme), Justine Katz assurera la présentation de ce nouveau magazine. #INVESTIGATION trouvera sa place dans la case du mercredi soir sur La Une : le rendez-vous en prime time de l’information, de l’enquête et du reportage.

La journaliste tiendra la barre de cette nouvelle cellule investigation de la RTBF avec Sylvie Chevalier et François Lizen. Cette nouvelle offre sera multiplateformes à destination de tous les publics : en télé, en radio, sur le site Info, sur Auvio, et sur les plateformes digitales.

La cellule d’investigation rassemble les journalistes de la rédaction quotidienne et des émissions "Questions à la Une" et "Devoir d’enquête" qui apportent avec eux leur expérience et leurs compétences.

Justine Katz travaille actuellement en duo avec Sébastien Nollevaux, le producteur de l’émission, à la mise en place de ce nouveau magazine qui traitera de l’investigation dans tous les domaines au cœur des préoccupations des Belges.