Journée mondiale de la télévision: l'avenir du petit écran est-il derrière lui?

Informer, éduquer et divertir sont les trois piliers d'une télévision qui fête aujourd'hui sa Journée mondiale, mais qui s'interroge dans un monde médiatique en pleine mutation. Frédéric Antoine, professeur à l'École de communication de l'UCLouvain répond à cette simple question? La télévision n'est-elle pas déjà morte?

Frédéric Antoine reconnaît que lorsqu’on consacre une journée "de quelque chose", c’est généralement parce qu'il y a un danger. Dans ce cas-ci, ce ne serait pourtant pas le cas. Quand l'UNESCO a créé la journée, c'était pour favoriser des échanges de programmes sur la paix et le développement entre les télés. Donc, la télé n’est pas morte, mais constitue un facteur de lien social. "Non seulement la télé n’est pas morte, mais elle est toujours en train de se développer. " A l'échelon mondial, par exemple, le nombre de foyers dans lesquels il y aura la télé va encore augmenter de plusieurs dizaines de millions, voire centaines de millions, dans les années qui viennent. "Cette année-ci, le temps que l'on passe devant la télé est toujours supérieur au temps qu'on passe devant son ordinateur ou les médias en ligne. Mais les courbes sont en train de s'inverser lentement. Normalement, l'année prochaine, il devrait y avoir au niveau de l'ensemble de la planète une sorte de croisement entre le temps passé devant la télé et celui passé devant les médias en ligne. "

Les jeunes préfèrent Netflix

Pourtant, le cabinet Deloitte publie une étude concernant l'avenir de la télé avec des données chiffrées: seul un tiers des jeunes de 18 à 25 ans regardent encore la télévision linéaire, celle qui est dans le salon, celle qui rassemble, alors qu'ils sont près de la moitié à être abonnés à un service de vidéo à la demande, comme Netflix ou Amazon. La bascule entre la télévision média de masse et la télévision de l'avenir, c'est-à-dire le SVOD, la vidéo à la demande, n’est pourtant pas encore pour demain, pronostique Frédéric Antoine : "La télé est beaucoup regardée par les adultes qui représentent la masse du public.Ce sont les tendances à l'avenir qui posent question. Le problème surgira lorsque tous les jeunes d’aujourd’hui auront 60 ou à 80 ans."

Et la radio dans tout ça?

Il l y a 50 ou 60 ans, la radio était au centre du salon. Aujourd’hui, elle s’écoute essentiellement le matin, dans la mobilité, et puis le soir au retour à la maison.

Frédéric Antoine prévient que tant que l’on aura tous l'obligation de conduire sa voiture le matin pour se rendre au travail et ne pas se laisser simplement conduire par sa voiture, la radio sera le média numéro un. " Mais la radio a déjà des images vidéo ajoutées. La radio n'est donc plus simplement de la radio. Et s'est recentrée sur l'essentiel, qui est de faire des programmes et pas de la fiction… La télé doit se recentre sur son ADN, et l'ADN de la télé, ce ne sont pas les programmes qu'on peut rediffuser, les fictions, les séries ou les films, mais c'est le flux. C'est-à-dire ce qui fait l'immédiat, ce qui est diffusé en permanence. C’est l’actualité, l'événement qui fait produit. La télé va proposer aux gens de participer à la vie du monde au moment où la vie du monde se fait. ". On appelle ça le direct.

Une nouvelle communauté mondiale et virtuelle

Un autre point important est que tout le monde regarde la même chose au même moment, créant des communautés physiques et virtuelles, explique l’expert. Avec cette impression que tout le monde partage le même événement, quel qu'il soit. Les drames, comme ceux du 11 septembre et des attentats de Bruxelles, ou les grands événements. Comme le premier pas sur la Lune ou le premier pas sur Mars dans quelques années. Mais en sachant que les programmes de flux coûtent cher, et que la télé ne pourra donc se sauver que si on lui donne les moyens de se sauver.