Journée de la fin de l'esclavage : trois films cultes qui abordent le mieux la thématique

"Twelve years a slave", sorti en 2013

L’acteur Chiwetel Ejiofor, petit rôle dans "Amistad", obtient la tête d’affiche de "Twelve years a slave" (Esclave pendant douze ans), Oscar du meilleur film en 2014. Selon le "New Yorker", ce drame inspiré de l’autobiographie de Salomon Northup et réalisé par Steve McQueen est "de loin le meilleur film jamais réalisé sur l’esclavage en Amérique".

L’œuvre ne laisse pas insensible. Elle raconte l’histoire de Salomon Northup, dans les années 1840. Bien que libre, vivant avec sa femme et ses deux enfants dans un Etat du Nord, ce charpentier et violoniste est drogué, enlevé et vendu comme esclave dans une ferme en Louisiane, Etat du Sud. Passant de maître en maître, Salomon tente d’expliquer qu’il y a maldonne et qu’il est un homme libre. Mais rien n’y fait! Pendant douze années, il va subir les humiliations, un lynchage, une pendaison, va se voir obligé de fouetter une jeune esclave violée par son maître… Les scènes sont brutes et d’une violence rare… Salomon parvient à quitter son dernier geôlier, Edwin Epps et à retrouver sa famille après avoir envoyé une lettre à des amis dans le Nord et l’ouverture d’une enquête.

Redevenu libre, Salomon écrit un livre contant sa terrible aventure et décide de lutter pour l’abolition de l’esclavage.

Le film bénéficie également d’un casting haut de gamme : Michael Fassbender, Benedict Cumberbatch, Brad Pitt…