Journalistes RTBF arrêtés: Jean-Pierre Jacqmin évoque "une entrave à la liberté d'information"

Une équipe de la RTBF se trouvait ce mercredi au centre 127 bis, à Steenokkerzeel, où se tenait une action du collectif "Not In My Name". Les membres de ce collectif protestaient contre les travaux d'extension du centre qui accueillera prochainement des familles en situation illégale. C'est alors que la police a procédé à l'arrestation de nos journalistes et de leurs trois techniciens.

Pour Jean-Pierre Jacqmin, le directeur de l'information de la RTBF, "il s'agit d'une entrave grave et exceptionnelle à la liberté d'information. Cette arrestation administrative abusive a empêché la RTBF d'informer son public sur un événement d'intérêt général qui se déroulait à la mi-journée. Les journalistes ont fait leur travail avec professionnalisme. La RTBF envisagera avec ses avocats les recours à mettre en oeuvre."

L'Association des journalistes professionnels (AJP) a déclaré pour sa part qu'elle "suiv(ait) l'affaire de près avec la RTBF".