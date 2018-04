Journaliste maltaise assassinée: "Elle était littéralement harcelée par le gouvernement"

Tuer un journaliste ne signifie pas le faire taire: voici la philosophie du projet Forbidden Stories, collectif de journalistes qui a décidé de poursuivre les enquêtes des journalistes assassinés. Au micro de La Première, le fondateur du projet, Laurent Richard, revient sur le cas de Daphne Caruana Galizia, journaliste récemment assassinée à Malte.

Où en est l'enquête sur l'assassinat de cette journaliste maltaise?

Laurent Richard:"Elle piétine. Apparemment, il n'y a pas une réelle volonté d'enquêter sur les commanditaires, sur ceux qui ont ordonné à trois personnes d'exécuter le meurtre. Les trois personnes ont été arrêtées parce qu'elles sont suspectées d'avoir déclenché et appuyé sur un bouton qui a ensuite fait exploser la bombe placée sous la voiture de Daphne Galizia. Mais qui a donné l'ordre? La question est encore posée et il n'y a pas de réponse. Une piste politique est à l'étude mais, d'après nos informations, les magistrats à Malte ne vont pas plus loin sur cette piste-là."

Les commanditaires de cet assassinat pourraient être des gens qui sont très haut placés, qui font partie du gouvernement maltais ?

"Nous, on n'a pas trouvé l'identité de qui a commandité le meurtre. On se garde bien de spéculer là-dessus. Ce qui est sûr, c'est qu'il existe des informations et des témoignages de personnes, qui ont vu le ministre actuel de l'Economie aux côtés des assassins avant et après le meurtre de Daphne Galizia. Donc ça pose une question et la justice maltaise doit y répondre. C'est à la justice maltaise de faire son travail de manière indépendante. On espère que ce sera le cas."

Avez-vous réussi à prouver que des gens haut placés à Malte tentent de bloquer l'enquête ?

"Une chose est certaine: toutes les enquêtes de Daphne Galizia étaient bloquées par le gouvernement depuis toujours. Ça faisait 30 ans qu'elle exerçait ce métier et elle croulait sous les procédures judiciaires. Elle était visée par 47 plaintes. Le ministre de l'Economie avait demandé que ses avoirs et ses actifs soient gelés sur son compte en banque. Elle n'avait donc plus d'argent en banque, plus de carte bleue dans ses derniers jours. Elle était littéralement harcelée par le gouvernement parce que ses enquêtes visaient le gouvernement et la corruption endémique qui existe sur cette île au cœur de l'Union Européenne. Apparemment, elle dérangeait et en savait beaucoup trop."

A-t-on des formes de pression et de répression des journalistes d'investigation en France, en Belgique ?

"Il existe un panel de formes de répression, de dissuasion et de pression à l'endroit des journalistes en France et dans l'Union Européenne. Le harcèlement judiciaire est une réalité en France. Il y a en ce moment une directive européenne sur le secret des affaires qui est censée être transposée en droit national. Elle extrêmement dangereuse pour les journalistes et pour les citoyens dont l'information est menacée. "

La collaboration entre journalistes de différents médias est la nouvelle arme de l'information ?

"C'est la tendance actuelle du journalisme. Il y a 15 ans, on pouvait être viré pour faute professionnelle si on partageait une information avec un concurrent. Aujourd'hui, la tendance est inverse. Ce qui est important, c'est que cette collaboration offre aussi une forme de protection. Ça ne fait plus aucun sens de s'en prendre à un journaliste si derrière, il y en a 10, 20, 30 autres qui sont capables de prendre le relais, et qui vont ensuite publier l'information."

"En général, un journaliste, quand il est assassiné ou arrêté, c'est pour l'information qu'il s'apprêtait à diffuser. C'est donc important de protéger l'information. En protégeant l'information, on protège les journalistes. Et donc on protège aussi l'intérêt général qui mérite d'être informé."