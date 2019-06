Journalisme : "Avant, on avait du temps, de l'argent, et un peu de considération"

Le journalisme d’hier était-il mieux qu’aujourd’hui ? C’est la question que s’est posée José-Alain Fralon, l’auteur du livre " Le journalisme avant Internet ". Il était l’invité d’Eddy Caekelberghs dans Au bout du jour.

José-Alain Fralon a connu le journalisme de presse des années 70, l’arrivée du web, puis son hégémonie au détriment du papier. Pour lui, le journalisme d’avant internet est mort, mais cela ne veut pas dire qu’il est mort tout court : "Il est différent, parce que la technique est différente, et les gens aussi. Je ne veux pas dire que c’était mieux avant, mais c’était quand même pas mal…"

L’arrivée du web a évidemment touché la presse écrite, mais pour lui, ce n’est pas la fin des récits écrits : "L’écrit n’est pas mort, mais l’écrit, ce n’est plus nécessairement le papier. On peut très bien écrire sur le web. On voit d’ailleurs une grande différence par rapport à il y a dix ans, où je trouve que les articles web étaient souvent mal écrits". Mais ce qui disparaît, dit-il, c’est la notion du reportage au long cours : "Il disparaît à cause de la temporalité, de l’exigence de l’immédiateté. Avant, on avait trois choses : du temps, de l’argent, et un petit peu de considération. Aujourd’hui, c’est dur, parce que déjà sur le tarmac, il faut sortir quelque chose pour être les premiers à dire quelque chose. Avant, un rédac chef pouvait se dire que ça faisait longtemps qu’on n’avait pas parlé de la Côte d’Ivoire, et décidait du coup d’envoyer quelqu’un là-bas. On ne fait plus ça aujourd’hui. On ne va que là où les autres sont aussi. Or, vingt journalistes sur le même sujet, ce n’est pas vingt sujets, c’est le même sujet vingt fois".

Le temps de la réflexion est-il révolu ?

Quel avenir pour la presse écrite ? Pour José-Alain Fralon, c’est clair : "Si la presse écrite ne se réforme pas, si elle ne revient pas à certains fondamentaux, c’est-à-dire amener une plus-value à l’information, elle n’existera plus".

Et le reportage de guerre ? A-t-il encore un sens aujourd’hui ? "Oui, répond l’auteur. Les baroudeurs, ce n’est pas fini. Alors, c’est beaucoup plus dangereux maintenant qu’hier. Parce qu’avant, c’étaient des guerres plus classiques. On savait où était la ligne de front, et on décidait d’y aller ou pas. Aujourd’hui, ce qui est dangereux, ce sont les mafias, qui enlèvent des journalistes contre cautions, etc.".