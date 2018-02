Jouer aux jeux vidéo à longueur de journée: votre rêve peut devenir réalité

Vous avez achevé les Grand Theft Auto (GTA) du premier, en 2 dimensions, jusqu'au dernier sorti à ce jour ? Alors le job proposé par Rockstar North est peut-être fait pour vous.

À l'origine du premier GTA en 3 dimensions (GTA III), jeu propulsé au rang d'incontournable, les studios Rockstar North n'ont depuis cessé de développer des jeux pour la franchise dont le dernier opus a franchi le cap des 85 millions de ventes, le hissant à la 3e place des jeux les plus vendus de tous les temps. Rockstar North est notamment à l'origine des jeux à succès Read Dead Redemption et Max Payne 3.

La société de développement de jeux vidéo basée à Édimbourg et appartenant à Rockstar Games depuis 1999 est à la recherche d'un testeur de jeux vidéo. Attention toutefois, il ne suffit pas d'être un passionné de jeux vidéo, l'offre précise que le candidat devra être âgé d'au moins 18 ans, posséder d'excellentes compétences en communication écrite et verbale et informatique.

En outre, il faudra être en mesure d'observer avec attention les détails, car il s'agit bien sûr de tester les jeux vidéo pour y déceler les erreurs lors du développement, afin de créer un jeu de qualité optimale. Le salaire n'est pas précisé dans l'annonce mais le plaisir du jeu n'est-il pas déjà en soit la véritable récompense ?