Johnny Hallyday: Laura et David obtiendront-ils le gel des royalties de leur père? Réponse ce mardi

Une famille unie dans la douleur, inconsolable, s’enlaçant dans les larmes. C'était il y a un an. Maintenant la guerre fait rage encore et encore. Au centre de cette requête en urgence : les royalties. Un véritable jackpot. Un enjeu de taille dans la guerre de succession. Laura Smet et David Hallyday demandent au tribunal le gel de ces redevances. Ce ne sont pas des droits d'auteur mais bien les royalties, ce pourcentage que le chanteur avait fort bien négocié sur l'exploitation de sa voix. Grâce à ce juteux contrat, Johnny touchait sur la vente de ses albums 800.000 euros en moyenne chaque année.

"Il avait un taux de royalties de 25%, ce qui est le triple de ce que touche un artiste français normal. Son dernier album, plus d'un million de ventes, cela génère à peu près 2 millions de royalties, une vraie fortune" précise Léna Lutaud, auteure d'une enquête "Ils se sont tant aimés" parue chez Albin Michel. Laeticia est seule à percevoir ces sommes. Une grosse source de revenus pour la veuve du chanteur, essentiel pour maintenir son luxueux train de vie à Los Angeles. Jusqu'ici Laeticia Hallyday et ses avocats ont tout fait pour gagner du temps. Objectif : rapatrier le maximum d'argent aux Etats-Unis. Là où il échappe au fisc français et aux enfants. L'action en urgence entreprise par Laura et David devant la justice est donc décisive. Il s'agit de "couper les vivres à Laeticia, poursuit Lena Lutaud, pour la forcer à se remettre autour de la table pour négocier l'ensemble de l'héritage".

Mais cette guerre n'est pas uniquement affaire d'argent. L'héritage moral du chanteur est en jeu aussi. Qui pourra accompagner l'oeuvre musicale dans les années à venir ? David Hallyday tient à être associé aux choix artistiques dans la carrière posthume de son père.

Les deux clans vont se faire face par avocats interposés ce mardi, la suite d'une succession hors norme et de batailles judiciaires loin d'être terminées. Ironique quand on sait que Johnny a chanté l'amour.