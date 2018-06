Johnny Hallyday aurait eu 75 ans ce vendredi: des fans en larmes lui rendent hommage (vidéos)

Des chants, des larmes, une ferveur intacte six mois après: un millier de fans ont assisté, en l'église de la Madeleine à Paris, à la messe en hommage au chanteur Johnny Hallyday. Le chanteur aurait eu 75 ans ce vendredi, un anniversaire qui donne lieu à des célébrations partout en France.

Ils étaient quelques centaines à être restés devant les grilles fermées, frustrés mais guère véhéments de n'avoir pu pénétrer dans l'église qui ne pouvait accueillir plus de 1.000 personnes.

À la mi-journée, le père Bruno Horaist a commencé cette messe "un peu particulière" sur l'air du tube "Oh Marie" à l'orgue. La cérémonie a duré un peu plus d'une heure et a rendu hommage à la mémoire de la star française disparue le 5 décembre des suites d'un cancer des poumons. Elle s'est finie sur "Que je t'aime" repris en chœur.

"Je crois que Johnny vaut bien une messe. Merci à Johnny et bien sûr à Dieu de nous avoir donné Johnny", a démarré le prêtre, avant que les choristes ne chantent le psaume 26 sur la musique du "Pénitencier".

"Cérémonie organisée par les fans"