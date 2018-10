Johnny Halliday: son mégot de cigarette vendu 319 euros

300 objets ayant appartenu à Johnny Halliday, la star du rock and roll français ont été mis aux enchères hier à l’hôtel de ventes Drouot à Paris. Parmi ces objets proposés, un mégot de cigarette.

Jeté sur le trottoir en 1996

Les vieux vins peuvent se négocier des milliers d’euros. Les mégots de cigarette des stars vont-ils bientôt s’arracher de la même manière ? On peut se poser la question quand on voit comment les prix d’un bout de papier et de nicotine peuvent s’envoler.

Le mégot avait été "abandonné" sur un trottoir en 1996. Conservé pendant plus de 20 ans, il a trouvé un nouveau propriétaire. L'heureux élu dont l’identité ne nous a pas été dévoilée, s’est confié au micro de nos confrères de RTL info. "C'est un mégot de cigarette de Johnny qui, en sortant de son restaurant le "Balzac" en 1996, l'a jeté sur le trottoir. Il a été récupéré par un fan qui l'a gardé plus de 25 ans. Là, je viens de l'acquérir. C'est un grand plaisir. Je l'ai acheté à 250 euros. Ce n'est pas cher, mais pour vous ça peut faire cher pour un simple mégot, mais pour moi, c'est un souvenir. Ça n'a pas de prix. C'est inoubliable".

Pour renflouer ses caisses ?

La vente aux enchères était organisée par Adeline Blondiau, la troisième épouse de Johnny. Elle a partagé la vie de la star entre 1990 et 1995. Sur le catalogue de vente, l'actrice avait écrit : "Je ne garde de l'homme que j'ai aimé que l'intime". La pièce phare de cette collection intime était la robe de son mariage (le premier, puisqu'après avoir divorcé, les deux amants se sont repassés la bague au doigt en 1994) avec le chanteur. Elle n'a pas trouvé acquéreur. Réalisée avec de la dentelle, des fleurs brodées et signée Nina Ricci, la robe n'a finalement pas dépassé son prix de réserve (en-dessous duquel l'objet ne peut être vendu) de 11.000 euros hors frais.