Joe Biden et Kamala Harris élus personnalités de l’année 2020 par le Time Magazine

Le futur 46e président des Etats-Unis, Joe Biden et sa colistière Kamala Harris ont été élus personnalités de l’année 2020 par le Time Magazine.

L’ancien vice-président démocrate et sa colistière proposent "le rétablissement et le renouvellement en un seul ticket", a dit le Time.

"Et l’Amérique a acheté ce qu’ils vendaient : après la plus forte participation (électorale) depuis un siècle, ils ont recueilli 81 millions de voix, le nombre le plus élevé de l’histoire présidentielle, dépassant Donald Trump de quelque 7 millions de voix et remportant cinq États clés", a écrit Time, explique l’agence de presse Reuters.

Parmi les concurrents du tandem qui entrera à la Maison Blanche le 20 janvier prochain, il avait Donald Trump, 45e président des Etats-Unis.