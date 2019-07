Jeux vidéo: première finale de la Coupe du monde Fortnite, avec les Belges DRG et Noward

Deux cents joueurs vont batailler ce week-end à New York à l'occasion de la finale de la première Coupe du monde de Fortnite, avec 30 millions de dollars de prix à la clef, un événement qui vise à entretenir la popularité de ce jeu vidéo phénomène. Les Belges DRG et Noward sont qualifiés pour cette ultime épreuve.

Ils sont tous jeunes, voire très jeunes, ces "gamers" qui vont converger vers l'immense enceinte Arthur Ashe -où se joue chaque année l'US Open de tennis, dans le quartier du Queens- et qui sera transformée pour l'occasion.

L'Anglais Mongraal, le Belge DRG ou le Français Snayzy, tous qualifiés pour la finale, sont encore mineurs mais déjà connus du monde des jeux vidéo, presque uniquement sous leur pseudonyme de joueur.

Avant même le début du tournoi, ils sont assurés de repartir chacun avec 50.000 dollars au minimum. Mais ils visent la victoire finale, qui leur assurerait trois millions de dollars, soit quasiment autant que le vainqueur du prochain US Open (3,8 millions).

Des millions de dollars de prix

Au total, sur l'ensemble de la saison, qui comprenait dix semaines de qualifications et la finale, Epic Games -l'éditeur de Fortnite- aura lâché 100 millions de dollars de prix, du jamais vu. Une façon d'entretenir le succès de ce jeu lancé en juillet 2017 et au format dit "Battle Royale", dans lequel il faut éliminer les autres joueurs et rester le seul survivant pour l'emporter.

Le jeu a franchi, en début d'année, le seuil des 250 millions de joueurs. "Ils font tout le temps une nouveauté", confirme Evan Depauw, alias DRG, 15 ans, qui fait partie de l'équipe française Vitality (beaucoup de joueurs appartiennent à des équipes professionnelles). "Donc il y a toujours quelque chose qui force les joueurs à jouer", explique Evan qui joue 3 à 4 heures par jour en moyenne.

Qualifié dès la première semaine de compétition, DRG a déjà gagné environ 7000 dollars et sait déjà qu'il repartira de New York avec au moins 50.000 dollars de plus.

Noward (Howard Castiaux, 23 ans) participe, quant à lui, à la compétition en duo avec son partenaire suisse