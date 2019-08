Jef Neve jouera sa première composition pour orgue à Bozar en septembre

Le pianiste et compositeur belge Jef Neve a composé pour la première fois une oeuvre pour orgue à la demande de Bozar. Celle-ci sera jouée en première mondiale le 16 septembre prochain sur l'immense orgue de la salle Henry Le Boeuf du Palais des Beaux-Arts à Bruxelles. Jef Neve prendra place derrière le piano tandis que Peter Maus s'installera à l'orgue.

Pour cette première composition, dont l'écriture a pris quatre à cinq mois, le compositeur belge a accordé une attention particulière aux sonorités de l'instrument de la salle Henry Le Boeuf, tout en restant fidèle à l'improvisation chère au jazz.

Le résultat débouche sur un cycle en sept parties oscillant de manière organique entre classique et jazz et où le piano, les instruments à vent et les percussions viennent en soutien.

Le concert du 16 septembre s'inscrit dans le cadre du festival pour orgue de Bozar. Les tickets sont vendus au prix de 24 euros sur le site internet du Palais des Beaux-Arts.