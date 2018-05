Jean-Paul Philippot: "Le concours Eurovision de la chanson reste extrêmement populaire"

Administrateur général de la RTBF, Jean-Paul Philippot préside également l’UER, l’Union européenne de radio-télévision, qui organise le concours Eurovision de la chanson. Une compétition qui a bien mal démarré pour la candidate belge, éliminée mardi soir durant la première demi-finale.

Comme tous les deux ans, la candidature était flamande, mais le mode de sélection a été différent: elle a été directement choisie par la VRT, sans présélection ou concours interne. Le mode de sélection de la RTBF serait-il plus efficace?

Jean-Paul Philippot constate que statistiquement, c’est effectivement le cas ces dernières années. "Mais ce n’a pas toujours été le cas dans la longue histoire du concours puisqu’on a aussi connu des périodes où il y avait beaucoup de déception du côté de la RTBF. Je pense qu’il est utile de rappeler malgré tout que c’est un concours qui rassemble et qui n’exacerbe pas les particularités ou les spécificités de l’un et de l’autre, c’est un kaléidoscope de cultures, d’origines, de genres, de moyens de se singulariser. Donc, je suis déçu pour la Belgique et j’espère que nous ferons mieux l’année prochaine."

Entre 180 et 200 millions de spectateurs

Une autre interrogation porte sur l’image véhiculée par cette compétition parfois présentée comme désuète, voire ringarde.

Jean-Paul Philippot défend pourtant l’historique concours: "On peut le regarder au premier, au deuxième, au troisième ou au quatrième degré. mais c’est un concours qui reste extrêmement populaire. On sera entre 180 et 200 millions cette année à le regarder ".

C’est un des programmes de l’année qui va faire le plus grand score d’audience

Et les belges ne sont pas en reste. " On regarde beaucoup le concours en Belgique. On a déjà regardé cette demi-finale hier et on sera énormément samedi soir devant notre petit écran. On sera et on est de plus en plus sur Twitter, sur les réseaux sociaux, sur les sites Internet. Chez les jeunes, c’est un des programmes de l’année qui va faire le plus grand score d’audience. Alors, on le regarde avec le regard un peu critique au second degré, mais on est tous derrière Sennek malgré tout et on a pu découvrir, au travers de l’Eurovision ces dernières années, des talents qui aujourd’hui se confirment et qu’on retrouve dans des festivals cet été ou sur nos antennes tout au long de l’année. C’est une vitrine culturelle de l’Europe, On peut l’exprimer comme étant populaire, large, variée, diversifiée, mais c’est un moment qui rassemble. Il y a peu de moments où l’on se retrouve autant de Grecs, de Suédois, d’Islandais, d’Allemands, de Français en même temps à partager quelque chose qui n’est pas un événement mondial de sport, ou un tragique événement de l’information. "

Changer les règles du jeu ?

Pense-t-on à changer le fonctionnement de ce système où chaque pays doit donner sa voix ? Devrait-on pondérer ou composer un jury unique ? C’est un sujet de réflexion permanent, répond Jean-Paul Philippot: "Après chaque concours il y a l’une ou l’autre polémique, l’un ou l’autre vote surprenant. Ces dernières années, on a cherché à balancer le vote et le poids d’un jury professionnel, et donc dans chaque pays un jury professionnel va émettre un vote professionnel et le jury populaire dans chaque pays aura l’occasion de voter pour tous les candidats, sauf les candidats ceux de son pays. Ça n’enlève pas la suspicion. Ca n’enlève pas le fait qu’on sait que certains pays vont largement soutenir un pays voisin, ami, une communauté culturelle sœur ; c’est la réalité. Je crois qu’il faut vivre avec. Ces dernières années, on a largement amélioré cette pondération : 50% pour un jury professionnel, 50% pour le public, avec un vote direct. On enlèvera jamais la suspicion, mais convenons qu’il est difficile d’acheter le vote d’un pays au travers du vote de sa population. "

Déjà une polémique

Au concours de l’eurovision de la chanson, la polémique n’est cependant jamais loin. On a encore pu le constater mardi soir avec la qualification de l’Irlande pour la finale, l’Irlande qui a une vidéo de promotion qui met en scène deux danseurs homosexuels. On dit que la Russie va refuser de diffuser cette vidéo, qui serait contraire à des lois anti-gays là-bas. Jean-Paul Philippot assure, que pour l’instant cette polémique n’a pas de fondement, et que les règles seront respectées. Car le règlement dit que chaque pays est obligé de diffuser cette vidéo. Nous saurons bientôt ce qu’il en est.