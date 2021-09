"Je voulais être clown" : les quatre facettes de Jean-Paul Belmondo

"Je voulais être clown, et mon envie de clown est passée à devenir acteur". Jean-Paul Belmondo n’avait pas la gueule à faire du cinéma, et on le lui a plusieurs fois répété, alors qu’il passe de nombreux castings. "Les autres me trouvaient très bon acteur mais me disaient toujours qu’avec ma tête, je ne pourrais jamais faire de cinéma". Pourtant, c’est un réalisateur emblématique de la Nouvelle Vague qui lancera sa carrière : Jean-Luc Godart lui offre le rôle principal de son film "A bout de souffle" en 1960. "C’était de l’improvisation totale, et c’est très agréable pour l’acteur. Ce n’est plus un métier, mais ça devient une distraction" dit-il à propos de ce tournage.

Durant sa carrière, il partagera l’affiche avec de grands noms du cinéma français, comme Jean Gabin ou Alain Delon.