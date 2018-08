"Je veux devenir un garçon": accusations de transphobie contre "Psychologies Magazine"

"Je veux devenir un garçon. Pourquoi ce n’est pas possible ?". Voilà la question posée par Lucy, 6 ans, dans les colonnes de "Psychologies Magazine". Réponse de la psychanalyste Claude Halmos : "Tu ne peux pas devenir un garçon, parce que tu es née, comme ta mère, dans un corps de fille ; De même que ton frère est né, comme ton père, dans un corps de garçon. Et ça, on ne peut pas le changer”.

La psychanalyste compare alors le souhait de Lucie à celui de vouloir "voler comme les oiseaux et nager comme les poissons. (...) On aimerait bien, mais ce n'est pas possible".