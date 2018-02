"Je suis très alarmée": l'épouse de Tariq Ramadan s'exprime dans une vidéo

Inculpé pour viols et incarcéré en France, le théologien suisse Tariq Ramadan reste en prison en attendant une expertise médicale. La cour d'appel de Paris statuera le 22 février prochain sur sa demande de remise en liberté.

Etat de santé

Sur les réseaux sociaux, les partisans de Tariq Ramadan se mobilisent. Une vidéo publiée sur sa page de soutien "Free Tariq Ramadan Campaign" a été partagée plus de 17.000 fois en moins en deux jours. On y voit l'épouse de l'intellectuel musulman, Iman Ramadan, s'inquiéter sur l'état santé de son mari.

Tariq souffre d'une maladie chronique sévère

"Aujourd'hui j'ai appris des nouvelles très alarmantes concernant sa santé physique. L'avocat nous a dit qu'il n'était pas bien. Il faut savoir que ça fait maintenant quelques années que Tariq souffre d'une maladie chronique sévère et qu'il bénéficie d'un traitement spécifique", dit-elle. "L'avocat nous dit que dans le milieu carcéral, le traitement dont il devrait bénéficier n'est pas disponible (...) Je suis très alarmée."

Elle défend son mari et confie ne pas être "sûre qu'il bénéficie d'un traitement juste et digne." "Je crois que Tariq a été désigné coupable depuis le début", dit-elle. "Il est victime d'un lynchage médiatique. Tout ce que j'ai lu, ce sont des accusations mensongères."

"Il n'a jamais tenté d'échapper à la justice. (...) Donc il n'y aucune raison de penser qu'il veuille s'enfuir", ajoute-t-elle.