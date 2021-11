"Je suis puceau et c’est moi qui vais la soulever !" : sexisme, misogynie et harcèlement au menu du stream caritatif Zevent

Le Zevent, c’est l’événement caritatif francophone de l’année pour les communautés de gamers : durant près de 50h, 50 streamers se succèdent sur Twitch afin de récolter un maximum de dons pour une association. D’année en année, l’événement a gagné en popularité, au-delà même des sphères vidéoludiques : un certain Emmanuel Macron a encouragé et félicité l’initiative sur Twitter, alors que le record de dons était battu : 10 millions d’euros pour l’ONG "Action pour la Faim".

Mais malheureusement, ce grand rassemblement de streamers et streameuses, cette année encore, n’est pas exempt de dérives sexistes, misogynes, et de harcèlements de la part des viewers (ceux qui regardent les streams). Le site spécialisé Gamekult le rappelle dans cet article : les éditions précédentes ont eu leur lot de moments sexistes, sans qu’il n’y ait d’interventions des organisateurs : en 2018, un "test de pureté" "défiait" des streamers de ne pas regarder, sur des vidéos de créatrices de contenus, "le décolleté ou les fesses", via un système d’eye tracking. En 2019, le streamer Jiraya tweetait des propos transphobes, suite à l’étonnement d’un viewer du manque de représentativité parmi les streamers. Un tweet qui est toujours visible sur la plateforme.

Cette année, comme pour illustrer la difficulté du monde du streaming à se remettre en question, le "test de pureté" a été renouvelé (avec la participation de, notamment, du présentateur Samuel Etienne qui s’est récemment lancé sur Twitch), accompagné de nombreux messages sexistes dans le chat.

C’est la meuf la plus fraîche que j’ai vue de ma vie

Mais c’est un événement en particulier qui particulièrement marqué cette édition 2021 : c’est la réaction d’un jeune créateur de contenu sur YouTube, Inoxtag, face à l’arrivée de l’actrice mexicaine Andrea Pedrero au Zevent. Ils avaient déjà collaboré sur un clip musical. La veille, il l’avait appelée pour lui annoncer qu’il lui avait acheté un billet d’avion pour le rejoindre au Zevent, parlant déjà de "lui faire l’amour". En français dans le texte, l’actrice ne parlant pas cette langue, elle ne comprenait pas ce qu’il lui disait.

Quand Andrea Pedrero arrive au Zevent, sa rencontre avec Inoxtag est diffusée en direct. Et la femme se transforme en proie sexuelle. "Oh putain de merde, c’est une femme" s’exclame le streameur très excité. "Elle a 29 ans, j’ai 19 ans, je vais m’évanouir. Oh c’est une bombe atomique sa mère" ajoute-t-il, semblant ne pas contrôler ses pulsions. "Eh là j’suis classe !" dit-il alors qu’Andrea et lui tombent dans les bras l’un de l’autre, heureux de se rencontrer. On comprend vite qu’elle ne parle pas français quand Inoxtag doit lui dire "Sit down", après un "Assied-toi" pour qu’elle s’installe sur sa chaise.

Inoxtag se tourne vers l’écran de stream et s’exclame "C’est la meuf la plus fraîche que j’ai vue de ma vie, elle a 29 ans et je suis encore puceau ! Et c’est moi qui vais la soulever !". "Nan j’rigole" s’empresse-t-il d’ajouter envers elle, qui continue de sourire sans comprendre ce qui vient d’être dit. Et de préciser, alors qu’elle se demande ce qu’il dit, "I say, you’re beautiful, and I like you".