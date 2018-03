"Je pense que le monde du rap est moins misogyne que celui de la politique ou des affaires"

Si vous deviez citer des noms de rappeurs, vous n'auriez probablement aucun problème à trouver pas mal de noms. Mais il y a de fortes chances que vous séchiez si on vous demandait de citer des noms de rappeuses. Excepté Diam's qui à l'époque a pu toucher un très large public avec ses chansons, les femmes qui ont fait carrière dans le hip-hop sont très peu nombreuses. Même si aujourd'hui, certaines sortent du bois en Belgique, comme Coely ou Blu Samu, et une nouvelle scène féminine est en train de se mettre en place.

Des racines très masculines

Comment expliquer cette grande différence de représentation entre les femmes et les hommes dans ce milieu? "Il faut bien sûr rappeler que les racines du rap, ce sont les gangs américains, la rue, avec une image très macho, rappelle Akro, MC dans Starflam et responsable édito de Tarmac qui a participé au débat. Ensuite, dans les clips, les femmes étaient représentées en bikini, elles n'avaient donc pas forcément envie d'aller vers le monde du hip-hop". Et les rares filles qui franchissent ce pas ont plutôt tendance à reprendre les codes des garçons. "On voit une forme de masculinisation des femmes dans le monde du hip-hop où parfois pour percer, elles adoptent un style vestimentaire ou même une voix proche de celle des hommes", explique Fatima Zibouh, l'une des intervenantes, doctorante sur les expressions culturelles et artistiques des minorités.

Pinqy Ring, rappeuse américaine venue de Chicago spécialement pour le festival "La Belle Hip-Hop", a raconté les difficultés qu'elle a rencontrées dans son cheminement pour devenir rappeuse. "J'ai voulu arrêter des dizaines de fois, même la semaine passée encore! Parce qu'en tant que femme, vous devez travailler deux fois plus dur qu'un homme, raconte la rappeuse. Mais je remarque que c'est le cas dans beaucoup d'autres milieux professionnels : les femmes doivent travailler beaucoup plus dur! Mais la récompense, c'est quand je vois une jeune femme venir me voir et me dire qu'elle a envie de faire du rap parce qu'elle m'a vue. Beaucoup de choses doivent changer dans le hip-hop, le sexisme et la sous-représentation des femmes; lentement mais sûrement, nous amenons ce changement".

Des histoires du style #balancetonporc dans le rap, je n'en connais pas

Le monde du hip-hop, Juliette Fievet le connaît très bien. Aujourd'hui journaliste et animatrice spécialisée en cultures urbaines, elle a longtemps été la manager du rappeur français Kery James, elle a travaillé avec la Mafia K'1 Fry, Expression Direkt, mais aussi Sean Paul ou encore Shaggy.

"Je pense que le monde du rap est moins misogyne que celui de la politique ou des affaires. Les histoires les plus dégueulasses, je les ai entendues dans des classes sociales très politiquement correctes. Pour autant, ces histoires-là sortent très peu mais on continue à pointer du doigt le rap, qui oui est misogyne, mais pas plus que quand tu vas à la poste, dans un bureau ou dans le sport. Mais franchement, des histoires du style #balancetonporc dans le rap, je n'en connais pas", raconte Juliette Fievet qui admet tout de même qu'il y a encore beaucoup de choses à faire pour changer les choses.