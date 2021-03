"Je ne suis pas une salope, je suis journaliste": Pierre Ménès évincé des commentaires de FIFA22

Face à ce témoignage, le consultant de Canal + se montre assez incisif. “Ce n’est pas un smack qui va te salir non plus, faut se calmer aussi. Mais tout ça, c’est ce que je ne supporte plus dans le truc d’aujourd’hui. Si tu ne peux pas faire un bisou sur la bouche à une copine, au secours quoi ! Au secours !”

Pour calmer la tempête, Marie Portolano a tenu à rappeler sur ses réseaux sociaux que le but de son documentaire n’était pas de s’acharner sur un seul homme mais bien le système. "En plus de donner la parole à des femmes courageuses, le but de ce documentaire était de mettre un terme à des (dys) fonctionnements et d’éveiller une certaine conscience collective. Or nous sommes en train de réduire ce combat et cette parole à un seul homme…, a-t-elle écrit. Ce n’est pas "un seul homme" le problème, mais le système qui a permis à quelques hommes d’agir ainsi pendant des années sans jamais être réprimandés. Et c’est ce système que l’on doit abattre. Le système qui a protégé, qui n’a pas voulu entendre. C’est ça le centre du débat. Je crois maintenant que tout le monde a compris. Le principal c’est ce qui vient après. Tous ensemble."