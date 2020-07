Jay-Z, Eminem, IAM, MC Solaar, 50Cent : ces rappeurs qui ont samplé Ennio Morricone

Ennio Morricone est décédé ce lundi à l’âge de 91 ans. Le célèbre compositeur, connu pour ses bandes originales de films et notamment les westerns de Sergio Leone a marqué l’histoire de la musique . Une carrière de plus de 50 ans qui a forcément inspiré d’autres artistes, comme les rappeurs.

Jay-Z : "The Blueprint²"

Avant de devenir entrepreneur, Jay-Z était d’abord un rappeur. En 2002, il sort son septième album solo, "The Blueprint²: The Gift and The Curse". Un double album en fait qui recèle un sample de la bande originale du "Bon, la brute et le truand", sorti en 1966. Le morceau utilisé par Jay-Z est "The ectasy of gold" retravaillé pour la chanson "The Blueprint²" par le producteur Charlemagne).

Le titre a également été échantillonné par le rappeur américain Raekwon (Wu Tang Clan) pour la fin de son album "Wu chant" (Shaolin vs Wu Tang) et par Colioo pour "Change" (2008).

Ennio Morricone n’a pas inspiré le mari de la chanteuse Beyonce qu’à une seule reprise. On distingue également "Sporco ma distinto" du film "Le Ruffian" dans le morceau "So ghetto" de l’album "Vol.3… Life and Times of S. Carter". Mais aussi "Al Capone" tiré des "Intouchables" (1987) dans le titre "Can’t knock the hustle" en featuring avec Mary J. Blige.