Javier Bardem et Charlotte Gainsbourg ont ouvert le 72e festival de Cannes

Le duo glamour a fait son annonce en français et en espagnol. "C'est fait", a lancé l'acteur espagnol, avant le début de la projection du premier film en compétition, "The Dead Don't Die" de Jim Jarmusch, réunissant Bill Murray, Tilda Swinton, Selena Gomez et Adam Driver.

Les acteurs Charlotte Gainsbourg et Javier Bardem ont ouvert mardi soir le 72e Festival de Cannes, riche en stars et en grands noms du cinéma, de Tarantino à Almodovar ou encore Terrence Malick.

Casting international

Après avoir été bousculée par la présence en compétition de Netflix il y a deux ans, puis le séisme #Metoo l'an dernier, la grand-messe du cinéma entend renouer avec ses fondamentaux: le cinéma et les paillettes.

Au cours des douze jours que dure le festival (jusqu'au 25 mai), sont attendus de grands noms du 7e art comme Tarantino, Almodovar, Dolan... et de nombreuses stars. Le défilé commence dès mardi soir, avec « The Dead don't die » de Jim Jarmusch, un habitué de la Croisette. En compétition, le réalisateur américain a réuni un casting quatre étoiles mêlant acteurs et musiciens pour un film de zombies, qui s'annonce désopilant et promet une montée des marches haute en couleur.

C'est au jury présidé par le cinéaste aux cinq Oscars, Alejandro Gonzalez Iñarritu, de trancher, parmi les 21 films en lice pour la Palme d'or, celui qui succédera à « Une affaire de famille » du Japonais Kore-Eda. Sa mission s'annonce ardue face à une compétition de haut vol, mêlant nouveaux venus et grands noms du 7e art (cinq réalisateurs ont déjà reçu des Palmes d'or).