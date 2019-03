Jan-Michael Vincent, héros de " Supercopter " est mort

Le site américain TMZ a annoncé vendredi 8 mars le décès de l’acteur américain Jan-Michael Vincent.

Jan-Michael Vincent, avait commencé sa carrière au cinéma fin des années 1960, en télévision, il a joué dans les séries « Lassie » et « Bonanza » et de nombreux films considérés aujourd’hui comme des classiques hollywoodiens.

L’homme avait été la star, dans les années 80, de la série « Supercopter » et surtout la star la mieux payée du petit écran à l’époque. Tellement payé et adulé du jour au lendemain, qu’il en perd ses moyens et sombre dans l’alcool et la drogue. Une situation de dépendance devenue tellement problématique que les studios arrêtent la série en plein succès après 4 saisons à peine. La chute fut brutale pour l’homme devenu star qui retrouva le chemin du bureau de chômage.

Jan-Michael Vincent était hospitalisé en Caroline du Nord, depuis février, suite à des problèmes cardiaques. Il y a succombé à l’âge de 73 ans.