James Bond : première mondiale de "No Time to die" le 28 septembre à Londres, après 18 mois de retard dû à la pandémie

La première mondiale du prochain volet des aventures de James Bond "No Time To Die" ("Mourir peut attendre") aura lieu le 28 septembre à Londres, a annoncé vendredi sur Twitter le compte officiel du film. Le film sortira en salles deux jours plus tard.

La première mondiale était initialement programmée le 31 mars 2020 à Londres mais a été plusieurs fois repoussée en raison de la pandémie de coronavirus. Elle est désormais prévue mardi 28 septembre au Royal Albert Hall, prestigieuse salle de spectacle de la capitale britannique qui peut accueillir jusqu’à 5900 spectateurs.

Les producteurs Michael G. Wilson, Barbara Broccoli et le réalisateur Cary Joji Fukunaga rejoindront sur le tapis rouge Daniel Craig qui incarne le célèbre agent secret 007.