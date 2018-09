Jamel Debbouze et Kev Adams parodient la bagarre de Booba et Kaaris à Orly

Dans une vidéo dévoilée sur Twitter par Booska-p.com, on peut voir les deux humoristes rejouer la scène de la bagarre entre Booba et Kaaris dans un aéroport.

La vidéo commence de la même manière que les nombreuses vidéos de la bagarre entre les deux stars du rap qui ont circulé sur le net : Jamel, alors qu'il se trouve devant un étalage de magazines d'une librairie de l'aéroport, et son "adversaire" Kev Adams se jaugent du regard avant de "s'affronter", accompagnés de leurs équipes respectives.

A entendre les rires dans la vidéo, on comprend vite qu'il s'agit d'une parodie préparée par les deux humoristes, en référence à l'affrontement entre Booba et Kaaris. Entre le tirage de cheveux et le lancé de barre chocolatée, la vidéo déjà vue plus de 266.000 fois est plutôt amusante.