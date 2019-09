Jam et Viva+: le DAB+ accueille deux nouvelles radios de la RTBF.

La RTBF possède désormais 8 programmes diffusés sur les ondes hertziennes en mode numérique: Jam et Viva +. Une évolution des programmes radio vers le tout numérique, avant la disparition annoncée de la FM.

Jam: la tête chercheuse des pépites musicales

Jam est la radio des l'éclectisme. Dédiée aux musiques alternatives, JAM repère les pépites d’artistes émergents et exhume des trésors peu connus d’artistes reconnus. Tous les genres musicaux seront abordés : Urbain, Pop, Electro, Rock, Folk… Jam se veut une 'tête chercheuse' dont la mission est d’élargir notre horizon musical. Toutes les infos, interviews, articles et playlistes seront disponibles sur la page web de Jam.

Viva + pour redécouvrir les succès des années 60 et 70

Viva +, c’est le renouveau de la radio. Son ambition est de redécouvrir des chansons de toujours dans un esprit moderne, sans esprit nostalgique. Viva + veut perpétuer les bonnes émotions grâce aux succès populaires des années 60 et 70. Comme des madeleines de Proust musicales.

Au micro de Viva +, Serge Van Haelewijn sera en direct tous les jours de la semaine de 10 à 13 heures. Avec, en prime, des sujets magazine sur les loisirs, la santé, le jardinage... Il s’entretiendra avec les people de l’époque. Bernard Dewee réveillera, lui, les auditeurs de 7 à 10 heures. La matinale accueillera aussi les journaux de votre région à 7h30 et 8h30 et des flashs info toutes les heures.

Jocelyne Tomme apportera, de 13 à 16 heures, la touche féminine de Viva +. Elle ressortira les perles des archives radio et fera le tour des activités incontournables dans les régions. Et le week-end, de 9 heures à midi, Marc Vernon vous accompagnera en musique et dédicaces.

Le DAB +, c’est quoi ?

Le DAB + (Digital Audio Broadcasting) est une technologie hertzienne de diffusion numérique du signal radio. Sorte de successeur numérique de la FM, le DAB + permet d’écouter la radio partout dans sa région, gratuitement et sans abonnement, ni connexion internet. Et avec une qualité sonore accrue.

L’offre de programmes en DAB + disponible à Bruxelles et en Wallonie se compose, à ce jour, de 8 radios de la RTBF, 14 réseaux privés et 2 radios de la BRF. Une liste en constante évolution. les radios de la RTBF sont également disponibles via le réseau DAB+ de Flandre. Appelée, RTBF MIX, elle permet d'accéder à de l'info, de la musique et du sport. Au programme: La Première, VivaCité et Classic 21.

Comment l’écouter

Pour y accéder, il faut disposer d’un récepteur radio compatible DAB +. Cette fonction est désormais proposée sur bon nombre de nouveaux récepteurs.

L’option DAB + est également disponible sur les voitures récentes. A partir de janvier 2021, tous les autoradios des véhicules neufs seront obligatoirement compatibles DAB + sans supplément de prix. Pour les voitures actuelles, il existe des adaptateurs.