Jacques Brel 40 ans après, toujours aussi transnational et transgénérationnel

Jacques Brel, c'est aussi un souvenir, des chansons qui se transmettent de génération en génération. Avec de belles et surprenantes adaptations, comme celle que propose sur des sons hip-hop le slameur Mochélan. Le spectacle s’appelle " Le Grand Feu " et la première représentation se joue ce mardi au Théâtre de l’Ancre à Charleroi , avant Mons , Louvain-la-Neuve et Bruxelles.

Concernant la fondation qu'elle a créée, la fille du chanteur estime que ce n'est pas non plus pour garder quelque chose de son père. C'est pour le public qui l'a motivée à entreprendre ce dernier hommage.

On pourrait alors se demander pourquoi les chansons du Belge sont, encore aujourd'hui, si ancrées. Selon sa fille, c'est la cohérence entre l'homme et l'oeuvre qui le fait persister dans les mémoires.

"C’est un homme qui n’a pas envie d’être un chanteur, d’être connu. Il n’a pas du tout envie d’être dans ce système de show-business et en fait. Il vit comme il a envie de vivre et selon ses convictions. Et en supplément, ses convictions, il les chante et il les partage. Cela fait une force extraordinaire parce qu’il n’y a pas du tout de clivage net entre l’homme et la fonction, que la fonction soit la chanson, le cinéma, l’acteur. C’est le même.", raconte-t-elle au micro de Matin Première.

Des échos internationaux

Mais l'interprète avait dans le cœur la Belgique, qu’il aimait profondément comme en témoignent bon nombre de ses chansons. Mais depuis 40 ans, notre pays a bien changé. Déjà irrité par certaines choses de l'époque, France, sa fille, peine à savoir ce qu'il aurait pensé de notre pays aujourd'hui.

Toujours est-il que de son "plat pays", le chanteur a inspiré bon nombre de personnalités du monde entier. David Bowie, Kurt Cobain ou encore Mélody Gardot remplissent la longue liste des artistes qui ont été inspirés par le Belge. Transgénérationnel et transnational, "il donne envie de faire des choses aux gens", selon France Brel.

"Qu’on aime ou qu’on n’aime pas, ce n’est pas du tout la question, mais je pense effectivement que Jacques traverse le temps, traverse les générations, traverse les frontières parce qu’il donne l’envie d’oser. Il est un peu la couleur de l’audace et je pense qu’il y a des choses qui se passent et qui sont intéressantes", analyse-t-elle enfin.