"J’avais oublié que vous étiez encore en vie" : la réponse d’Elon Musk lorsque Bernie Sanders propose de taxer les plus riches

Elon Musk n’est visiblement pas en faveur d’une taxe sur la fortune des plus riches, à laquelle il serait forcément soumis si une telle mesure était mise en application. Alors que l’ancien candidat à l’investiture démocrate Bernie Sanders a fait savoir sur Twitter sa position sur une politique de taxation des plus grandes fortunes, l’homme le plus riche de la planète lui a répondu d’une manière peu élégante, comme l’a constaté CNEWS.

"Nous devons exiger que les personnes extrêmement riches paient leur juste part. Point", a tweeté ce 14 novembre le démocrate qui a fait rire toute la toile lors de l’investiture de Joe Biden en janvier dernier avec ses désormais mythiques moufles. Très marqué à gauche, ce sénateur de 80 ans n’a jamais manqué de ferveur quand il s’agit de promouvoir une fiscalité plus en phase avec ses valeurs pour son pays.

Sept millions de parts de Tesla cédées en une semaine

Mais la remarque de l’octogénaire n’était visiblement pas au goût d’Elon Musk. Réputé pour ses frasques sur le réseau social à l’oiseau bleu où il a récemment fait appel à sa communauté pour savoir s’il devait revendre une partie de ses parts dans la société automobile Tesla, qu’il a fondée en 2003. "J’avais oublié que vous étiez encore en vie", a-t-il répondu directement en commentaire de sa publication.