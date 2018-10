IPM propose de racheter L'Avenir sans licenciement collectif

Le groupe de presse IPM qui publie notamment les quotidiens La Libre Belgique ou la Dernière Heure Les Sports est candidat au rachat du groupe L’Avenir sans plan social. La semaine dernière, mardi, la direction de L'Avenir a annoncé sa volonté de licencier 60 équivalents temps plein sur 250. La nouvelle a été perçue comme un séisme dans la presse francophone.

"Il faut avoir une vision de développement"

L'administrateur délégué d'IPM, François le Hodey a fait l'annonce d'une volonté de rachat ce matin dans La Libre Belgique, dans son journal donc, avec effectivement cette promesse : si IPM rachète L’Avenir, il n'y aura pas de plan social. Pas besoin, dit-il, de supprimer un quart de l’emploi parce qu’entre L’Avenir et les journaux du groupe IPM, il y a pas mal de synergies :

"Elles sont extrêmement nombreuses, parce qu’en fait si vous regardez les activités de L’Avenir et les nôtres, ce sont tip top les mêmes", a expliqué François le Hodey au micro de Michel Gassée, "par exemple, au niveau des achats, ce sont les mêmes biens que nous achetons".

"L’informatique de L’Avenir est le même que le nôtre, donc nous pouvons améliorer les achats au niveau des logiciels, utiliser des 'practices' communes et éviter de redévelopper deux fois la même chose", a-t-il continué.

"Au niveau rédaction, il y a des contenus qui sont réalisés par L’Avenir et qui peuvent être utiles pour nous, et vice-versa. Ça permet d’enrichir les offres et aujourd’hui, il faut avoir une vision de développement, c’est-à-dire qu’il faut arriver à créer plus d’offres mieux segmentées sur Internet et arriver à les monétiser", conclut-il.

Nethys serait-il prêt à vendre les Éditions de l'Avenir?

Encore faut-il évidemment, que le groupe Nethys, l’actuel propriétaire des éditions de L’Avenir, soit vendeur, et à ce stade, ce n’est pas évident du tout.

Est-ce que cette opération — à mettre au conditionnel — aurait du sens d’un point de vue économique et stratégique ?

François le Hodey en est convaincu et il en est convaincu depuis des années. Pour lui, il n’y a pas de place pour trois groupes de presse dans l’espace Wallonie-Bruxelles. Deux groupes, pas plus : d’un côté, Rossel avec Le Soir et Sudpresse ; et de l’autre, IPM avec La Libre Belgique et La Dernière Heure, et si possible bien sûr, L’Avenir.

Pour François le Hodey, on aurait alors deux groupes de presse de taille similaire en termes de concurrence, ce serait OK pour lui.

IPM a-t-il les moyens de racheter les éditions de L’Avenir?

François le Hodey semble très confiant sur la capacité de son groupe à financer une telle opération.

"Notre groupe, au cours de ces dernières années, comme on ne pouvait pas se développer dans la presse, on a quelque part été forcé de se développer dans d’autres secteurs et nous avons, par exemple, choisi le secteur des paris sportifs, et en moins de huit ans, nous sommes devenus un très gros opérateur en Belgique dans ce secteur", explique François le Hodey.

"Nous avons d’autres actifs dans l’entreprise, nous sommes actionnaires de RTL par exemple, et nous sommes également actifs dans le tourisme. Donc, l’entreprise a des actifs importants et aujourd’hui, nous sommes prêts à mobiliser des ressources qu’il faudra pour acquérir L’Avenir.

IPM se montre donc prêt à mobiliser l’argent nécessaire pour racheter L’Avenir, pour autant — on le rappelle encore — que L’Avenir soit à vendre. Et puis, bien sûr, pour autant que L’Avenir soit à vendre, il faudra encore définir un prix, mais à ce stade, la question est parfaitement prématurée.