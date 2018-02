Internet haut-débit: la France et la Belgique font la chasse aux "zones blanches"

Comme en France où Emmanuel Macron a promis un plan "Très Haut Débit" pour supprimer les zones blanches, la Belgique et singulièrement la Wallonie veulent amener l’internet haut-débit jusque dans les zones rurales les plus isolées. C’est d’ailleurs une exigence européenne.

Les zones blanches désignent les territoires géographiques où il est impossible de se connecter sur internet, voire de téléphoner. Le président français veut couvrir l’ensemble de l’Hexagone en communication 4G. Pour cela, il devra supprimer 5000 zones blanches en 3 ans. Dont coût: 20 milliards d’euros. Cet accord associe le gouvernement français, les collectivités territoriales et les quatre opérateurs télécom : Orange, Bouygues, SFR et Free. Ceux-ci devront également couvrir "les principaux axes de transport", et notamment les 30.000 km de lignes ferroviaires. Tout cela sous le contrôle de l’ARCEP, le correspondant français de l’IBPT. Et en Belgique, que fait-on?

La Belgique est-elle en retard d’une connexion?

Contrairement à la France, la Belgique n’a pas à rougir de sa couverture à haut débit. Sur base des chiffres européens, l’IBPT (l’organisme belge de contrôle des télécoms) situe notre pays en seconde place sur vingt-huit pays. Juste derrière les Pays-Bas.

Selon ces estimations, 98,9% des ménages belges auraient accès à un réseau leur permettant de surfer avec une vitesse de téléchargement de minimum 30 Mbps. Par comparaison, la France ne peut revendiquer qu’un pourcentage de 47% des ménages. A peine la moitié.

La première explication de cette différence tient dans la densité démographique qui est de 337 habitants/km² en Belgique, contre seulement 119 habitants/km² en France. De plus, la Belgique est desservie par deux infrastructures (réseau DSL et câble coaxial) sur la quasi-totalité du territoire. Ce qui permet de porter la couverture rurale à 90%, contre seulement 30% en France. Reste 10% de ménages belges en zones rurales qui n’ont toujours pas accès au haut débit.

Si l’on considère non plus les lignes fixes, mais la 4G, la Belgique a rattrapé son retard et occupe désormais la quatrième place du classement européen, derrière la Suède. La Commission européenne estime que 99,9% des ménages belges sont couverts par au moins un réseau. Encore une fois, c’est mieux que la France où la couverture 4G est estimée à 93,8%.