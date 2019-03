Instagram ? "Aujourd'hui, c'est plus important qu'un site internet !"

Un milliard d'utilisateurs par mois, une fréquentation du réseau social qui a doublé les deux dernières années: les chiffres d'Instagram impressionnent. Évidemment, les entreprises ont une carte commerciale de plus en plus importante à jouer. Elles cherchent à développer leur visibilité en ligne. Les influenceurs, qui maitrisent l'outil, sont donc courtisés pour donner des formations et livrer leurs trucs et astuces.

Emilie Duchêne est l'une des ces entrepreneuses digitales. Avant tout, elle est créatrice de bijoux personnalisés à commander en ligne. Son originalité? Une typographie basée sur son écriture. Repérée sur internet, ses créations ont été portées par des anges de Victoria Secret mais aussi par des stars comme Rihanna.