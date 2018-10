Inquiétudes aux Éditions de l'Avenir à quelques semaines du centenaire du quotidien

Le 100e anniversaire de l’édition namuroise de l’Avenir est prévu pour la mi-novembre. La fête se prépare depuis plus d’un an, mais les invitations sont pour l'instant bloquées à Liège chez Nethys, propriétaire du groupe l'Avenir. Les journalistes et organisateurs n’ont reçu aucune explication à ce blocage. "Est-ce parce qu’ils veulent éviter de faire une fête si on est en pleine tempête et crise sociale?", se demande les travailleuses et les travailleurs.