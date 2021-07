Inondations en Allemagne : pour paraître plus crédible, une journaliste s’enduit de boue avant d’intervenir en direct à la télévision

La journaliste allemande Susanna Ohlen a été filmée à son insu juste avant d’intervenir en direct de la ville de Bad Münstereifel dans une émission de télévision. Le 22 juillet, elle devait commenter les inondations qui ont frappé cette localité de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Et, probablement pour rendre son propos plus crédible, elle a ramassé un peu de boue à ses pieds et l’a étalée sur son visage et ses vêtements. La vidéo a circulé sur Twitter.