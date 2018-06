Inde: un livre pour enfants considère Hitler comme un leader inspirant

Un "leader inspirant". L'adjectif est loin d'être commun quand on évoque Adolf Hitler. Pourtant, c’est ainsi qu’il est érigé dans un livre, sorti en 2016, destiné au jeune public indien. Présenté aux côtés de Mahatma Gandhi , Nelson Mandela ou encore Barack Obama, le chancelier du IIIe Reich ne semble pas bénéficier d’une image de tyran dans le pays au 1,3 milliard d’habitants. Durant presque deux ans, il n'a pas fait parler de lui dans son pays. Mais en mars, il a provoqué un tollé international, notamment grâce à l'interview de l'organisation juive Simon Wiesenthal.

Mein Kampf, un best-seller en Inde

Rédigé par Adolf Hitler depuis la prison de Landsberg, Mein Kampf(comprenez "Mon Combat") est l'autobiographie et le manifeste du leader nazi et il demeure un des récits les plus controversés de l’Histoire.

En Inde, en revanche, il se classe à la tête des ventes des de la catégorie "Histoire européenne" sur le site de vente Amazon et se trouve très facilement dans les librairies et sur les marchés.

"Il n’y a pas de tabou à propos d’Adolf Hitler. Bien sûr c’est fascinant, c’est juste une autre autobiographie et il vous raconte ce qui l’a façonné, son idéologie", raconte Anuj Bahri Malhorta, libraire indien.

Un argument marketing ?

L’influence du despote allemand est loin de se cantonner aux seuls étals de rue et aux bibliothèques. En effet, en 2011, une série télévisée indienne avait pour nom "Hitler Didi" (ici "Tante Hitler"). Le titre était une référence au surnom et au caractère du personnage principal.

En 2006, déjà, un restaurant appelé "Hitler’s Cross" ("Croix d’Hitler") avait ouvert ses portes, sans que cela gêne un habitant du quartier : "Comme n’importe quel produit que vous voulez vendre, vous devez lui donner un nom unique pour faire vendre, ça n’a aucun rapport avec Hitler, c’est juste un concept de business".