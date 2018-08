Inculpation de Stéphane Pauwels: une expédition punitive contre l'ex de sa nouvelle petite amie?

On en sait un peu plus, ce jeudi matin, sur le Home invasion auquel Stéphane Pauwels serait mêlé et qui lui vaut d'être inculpé de complicité de vol avec violence.

D'après plusieurs journaux, l'animateur vedette d'RTL serait mêlé à des faits qui remontent au 6 mars 2017.

Cette nuit-là, trois hommes font irruption dans une villa à Lasne. Cette maison est celle de l'ancien compagnon de Vanessa, la nouvelle petite amie de Stéphane Pauwels. Le propriétaire n'est pas présent et c'est un de ses amis qui se trouvait dans la maison qui sera menacé, attaché et roué de coup pendant deux heures.

Les trois agresseurs vont également fouiller toute la villa, mais ne repartiront qu'avec quelques centaines d'euros.

Stéphane Pauwels pourrait être le commanditaire de cette expédition punitive qui aurait mal tourné. Il aurait peut-être fourni l'adresse de son rival à la bande d'agresseurs.

Le juge d'instruction a, en tous cas, décidé de l'inculper pour complicité.

L'animateur a été libéré sous conditions.

Un coup dur pour RTL

Cette inculpation tombe à un très mauvais moment pour la chaîne privée, en pleine émission spéciale pour annoncer les nouveautés et les émissions de la rentrée.

Stéphane Pauwels devait présenter cette année plusieurs émissions dont "Les orages de la vie" ou commenter les matchs de la Ligue de champions.

Il devait aussi présenter une nouvelle émission en radio. Il faudra donc boucher tous ces trous dans la grille des programmes puisque RTL a suspendu Stéphane Pauwels avec effet immédiat et à titre conservatoire.

La chaîne espère que la clarté pourra être apportée le plus rapidement possible sur cette affaire.