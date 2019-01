Images trouvées sur les réseaux sociaux : attention aux droits d'auteur !

La formulation utilisée est vague et pose la question : si ces images font le tour des réseaux sociaux, à qui appartiennent-elles au final ? En remontant, on s’aperçoit qu’elles ont été prises par un média : Kairos, qui se définit comme un « projet coopératif et bénévole » et un « journal antiproductiviste ». Le jour de l’altercation, l’équipe de tournage de Kairos était présente, c’est donc à elle qu’appartiennent ces images.

En effet, si le web 2.0 a largement brouillé les cartes autour de la circulation des images, il n’en reste pas moins qu’il y a des règles. La reproduction et la communication au public d’une œuvre audiovisuelle sans consentement et autorisation violent les droits patrimoniaux de son auteur. Idem, lorsque l’œuvre est modifiée et remontée, ou lorsque son auteur n’est pas précisé, le droit à l’intégrité et le droit moral à la paternité sont atteints.

Une équipe de la RTBF, comme d’autres médias ont pu le faire, a commis l’erreur de ne pas solliciter l’autorisation de l’auteur d’images trouvées sur Internet. Pour éviter cela, certains journalistes rentrent en contact avec les internautes qui partagent les vidéos, afin de savoir qui en est l’auteur et s’il les autorise à utiliser le contenu, mais pas tous. Il faut dire que sur Twitter, sur YouTube ou sur Facebook, les indications sont généralement floues : pas de logos, un auteur parfois sous pseudonyme… On pourrait être tenté de croire que les droits d’auteur ne s’appliquent plus dès lors que ce dernier n’est pas connu.

Pour éviter de commettre cette erreur, plusieurs précautions s’imposent : commencer par remonter à la source et la citer, pour ne pas risquer une plainte. Ensuite, demander l’autorisation à l’auteur, sauf dans les cas d’extrême urgence, où le droit à l’information pourrait primer sur le droit d’auteur. Enfin, éviter au maximum de remonter et dénaturer la vidéo originale, pour ne pas risquer d’être accusé de manipulation. En cas de plainte judiciaire, l’accumulation de ces violations peut coûter cher : parfois plusieurs centaines d’euros la minute.