Image fixe d’un monde qui bouge : un potager, espace de survie en confinement

Chaque jour, la RTBF vous propose le regard et la plume d’un photographe indépendant sur la crise que nous traversons. Un cliché et un texte publiés chaque jour en soutien à la presse, dans le cadre de "#Restart", le plan de la RTBF lancé en soutien à la culture et aux médias, secteurs durement touchés.

Je les ai surpris un mardi matin dans cet îlot de verdure coincé entre les habitations, aux limites d’Uccle et de Drogenbos, s’activant comme tous les jours, j’imagine, dans ce potager, source de bien-être, de sérénité.

Espace clos, protégé, fermé aux autres, mais à l’air libre, espace de survie sans doute durant le confinement où on occupe autant l’esprit que les mains.

Mon projet, axé sur le documentaire, s’efforce de représenter le réel, essentiellement celui des villes.