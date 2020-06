Image fixe d’un monde qui bouge : un kayak sur le lac de Nisramont

Chaque jour, la RTBF vous propose le regard et la plume d’un photographe indépendant sur la crise que nous traversons. Un cliché et un texte publiés chaque jour en soutien à la presse, dans le cadre de "#Restart", le plan de la RTBF lancé en soutien à la culture et aux médias, secteurs durement touchés.

Dimanche, je décide de rouler jusque dans les Ardennes, en ce jour de congé du 1er juin. Après avoir roulé une heure trente pour voir le barrage de Nisramont, on décide avec mon épouse de se lancer dans le "tour du lac". Un tour de 14 kilomètres.

C’était beau de voir les couleurs des Ardennes. Plus loin des gamins jouent dans l’eau sans se soucier de quoi que ce soit, d’autres pêchent, et certains font du kayak… Les couleurs deviennent superbes, une dernière journée de silence avant la reprise.