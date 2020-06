Image fixe d'un monde qui bouge : le musée de la photo au temps du coronavirus

Chaque jour, la RTBF vous propose le regard et la plume d’un photographe indépendant sur la crise que nous traversons. Un cliché et un texte publiés chaque jour en soutien à la presse, dans le cadre de "#Restart", le plan de la RTBF lancé en soutien à la culture et aux médias, secteurs durement touchés.

Étape un : confinement. Brusque fermeture, on éteint les lumières. Le musée est sans vie. Les couloirs sont vides.

Étape deux : l’attente. Tel un rouleau de négatifs pas encore développé. Les images sont là mais on ne peut les voir. Incertitude.

Étape trois : déconfinement. Réouverture codée, réouverture masquée, réouverture fléchée. Sans liberté mais la lumière est revenue ! La culture doit vivre ou survivre, on le saura à l’étape quatre !