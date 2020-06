Image fixe d'un monde qui bouge : le dernier voyage d'un patient

Chaque jour, la RTBF vous propose le regard et la plume d’un photographe indépendant sur la crise que nous traversons. Un cliché et un texte publiés chaque jour en soutien à la presse, dans le cadre de "#Restart", le plan de la RTBF lancé en soutien à la culture et aux médias, secteurs durement touchés.

Après un reportage aux urgences de l’hôpital Saint-Pierre sur une période de 6 mois durant l’année 2019, j’ai documenté la crise du Covid-19 à l’hôpital Brugmann, en immersion pendant 2 mois.

Du seul point de vue pratique, la gestion des décès, trop nombreux et souvent précoces, a été une tâche complexe et lourde pour le personnel hospitalier. En plein pic épidémique, les cercueils s’empilaient dans la seule chambre froide, avant que l’hôpital ne puisse en ouvrir une seconde. Dans certains hôpitaux, faute de place, les défunts étaient placés à même le sol.

En unité de soin non-intensifs, la présence de la mort a été particulièrement lourde à supporter par les équipes peu habituées à faire face à un si grand nombre de décès quotidiens. Prévalait un sentiment d’impuissance face à un virus dont on ne sait rien ou presque.

Quant aux victimes du Covid-19, elles sont souvent mortes seules, loin de leurs familles. L’impossibilité pour leurs proches de leur rendre visite les a plongées dans un grand désarroi. Les soignants se sont adaptés, avec par exemple des appels quotidiens aux familles en visioconférence sur des tablettes fournies par l’hôpital. Les visites ont parfois été autorisées pour un dernier au revoir, rapide et rarement avec plus d’une personne.