Image fixe d'un monde qui bouge : la vie reprend dans le quartier Aurore

Chaque jour, la RTBF vous propose le regard et la plume d’un photographe indépendant sur la crise que nous traversons. Un cliché et un texte publiés chaque jour en soutien à la presse, dans le cadre de "#Restart", le plan de la RTBF lancé en soutien à la culture et aux médias, secteurs durement touchés.

Au cours des derniers mois, nous avons photographié le quartier Aurore. Ce lieu est situé au bord du canal bruxellois à Anderlecht, une ancienne zone industrielle qui est aujourd’hui au cœur de nombreuses transformations urbanistiques. Celles-ci font partie du Plan Canal, un projet de redynamisation qui jouera un rôle essentiel pour le futur de la ville de Bruxelles.

Alors que la photographie est souvent une pratique solitaire, nous avons décidé d’aller à la rencontre des habitants du quartier Aurore à deux avec un seul appareil. Nous avons trouvé dans cet endroit qui semble anodin une certaine beauté due à la diversité des personnes s’y trouvant et à leurs histoires particulières. Le déconfinement nous a permis d’y retourner et d’être témoin de la vie reprenant dans le quartier.