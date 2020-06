Image fixe d'un monde qui bouge : "De l'ombre à la lumière"

Chaque jour, la RTBF vous propose le regard et la plume d’un photographe indépendant sur la crise que nous traversons. Un cliché et un texte publiés chaque jour en soutien à la presse, dans le cadre de "#Restart", le plan de la RTBF lancé en soutien à la culture et aux médias, secteurs durement touchés.

Enfin sortis de cette période sombre pendant laquelle nous nous sommes retrouvés coincés dans nos "intérieurs". Chacun renoue petit à petit avec l’extérieur.

En première ligne de ces espaces de renouveau, les parcs se substituent un temps aux terrasses des cafés, aux bars, aux lieux de culte, aux restaurants, aux salles de spectacles…

Et même si le "un bras de distance" politiquement voulu reste le nouveau dresscode imposé, la lumière reprend enfin ses droits.

Puisse la raison suive le même chemin…